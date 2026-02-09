Haberler

İspanya'da makinistlerin 3 günlük grevi varılan anlaşmayla sadece bir gün sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da Endülüs ve Katalonya'daki tren kazalarının ardından makinistlerin başlattığı grev, Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucunda bir gün sürdü. Grev, 1000'den fazla tren seferinin iptaline yol açtı.

İspanya'da ocak ayında Endülüs ve Katalonya bölgelerinde meydana gelen tren kazalarının ardından demiryollarının güvenliğinin artırılmasını isteyen makinistlerin bugün başlayan 3 günlük grevi, Ulaştırma Bakanlığı ile varılan anlaşma sonrasında sadece bir gün sürdü.

Ülke genelinde 1000'den fazla tren seferinin iptal edilmesine ve gecikmelere yol açan grevin ilk gününde, demiryolu işçilerinin bağlı olduğu CCOO, UGT ve Semaf sendikalarının temsilcileriyle görüşen Ulaştırma Bakanlığı, taraflarla anlaşmaya vardı.

Sendikalar, yerel saatle 24.00'ten itibaren grevin sonlandırılacağını duyurdu.

Grev nedeniyle bugün ülke genelinde, 330'u hızlı tren olmak üzere, 1000'den fazla tren seferi iptal edildi.

Ulaştırma Bakanlığı, greve rağmen hızlı ve uzun mesafe trenlerde yüzde 73, orta mesafeli trenlerde yüzde 65 ve banliyö seferlerinde yüzde 21 olan asgari hizmetin garanti edildiğini duyurdu.

Tren kazaları

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba kentinin Adamuz ilçesinde 18 Ocak'ta meydana gelen iki hızlı trenin çarpıştığı kazada, 2'si makinist 46 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Barselona'nın Gelida ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen tren kazasında da makinist hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Son dönemlerde art arda olan tren kazaları, ülkede demiryolu güvenliği tartışmalarını başlatırken, Başbakan Pedro Sanchez, 11 Şubat'ta bu konuyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor