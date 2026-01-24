Haberler

İspanya'nın kuzeyinde kötü hava şartları ulaşımı felç etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve kar, ulaşımı ciddi şekilde aksatarak 81 yolu trafiğe kapattı. Taşımacılık sektörü, kamyonların mahsur kalmasına ve kısıtlamaların haksız olduğuna dikkat çekti.

İspanya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar, yağış ve kar ulaşım başta olmak üzere yaşamı felç etti.

İspanya'ya kuzeybatıdan giriş yapan "Ingrid" adı verilen fırtınadan dolayı Galiçya, Kastilya ve Leon bölgelerinde 17'si otoyol olmak üzere toplamda 81 yolun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Trafik Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışından dolayı ülkenin kuzeybatısında gün boyunca kamyonların trafiğe çıkmasına izin vermedi.

Durumu "kaotik" olarak değerlendiren Taşımacılık Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, "10 binden fazla kamyonun mahsur kaldığını, bu kadar katı bir önlem almaya gerek olmadığını, büyük maddi zararların olduğunu" aktardı.

"Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sektörünün Savunması Ulusal Platformu" da kamyonlara yönelik kısıtlamaların haksız olduğunu, kamyon şoförlerinin zor durumda olduklarını belirterek, bu kısıtlamaların kaldırılması çağrısına katıldı.

Kar yağışının yanı sıra rüzgarın saatteki hızının 160 kilometreyi geçtiği Galiçya'da özerk yönetim hükümeti hafta sonu için kırmızı alarm ilan etti.

Sportif ve kültürel etkinliklerin iptal edildiği bölgede, acil yardım kurumunun kötü hava şartlarından dolayı gün içinde 427 noktaya müdahale ettiği açıklandı.

Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) da Galiçya'nın A Coruna ve Pontevedra kıyılarında 8 metreyi aşan dalgaların beklendiği şiddetli deniz fırtınası nedeniyle uyarı verdi.

Kötü hava şartlarından ülkenin birçok yerinde tren seferleri de durduruldu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki