İspanya'da Eski Ulaştırma Bakanı Abalos ve Danışmanı Yolsuzluktan Tutuklandı

Güncelleme:
İspanya'da Kovid-19 döneminde yüz maskeleriyle ilgili yolsuzluk soruşturması sonucunda, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ve danışmanı Koldo Garcia tutuklandı. Yüksek Mahkeme, tutuklamanın adaletin kaçma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle yapıldığını bildirdi.

İspanya'da, Kovid-19 salgını döneminde satın alınan yüz maskelerine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile danışmanı Koldo Garcia tutuklandı.

Yüksek Mahkemenin soruşturma hakimi Leopoldo Puente, eski Bakan Abalos ve danışmanı Garcia'nın "adaletten kaçma riskinin yüksek olduğu" gerekçesiyle kefaletsiz olarak tutuklanmalarına karar verdi.

Abalos hakkında 24 yıl hapis cezası isteyen Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının taleplerini dikkate alan hakim Puente, "suç örgütü üyeliği, rüşvet, içeriden bilgi ticareti, nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme gibi suçlara dair yeterli delilin bulunduğuna" kanaat getirdi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 5 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla Abalos için 24 yıl hapis, 4 milyon avro para cezası ve kamu görevinden men, Garcia için 19,5 yıl hapis, 4 milyon avro para cezası ve kamu görevinden men, söz konusu yolsuzluk olayında komisyoncu olarak gösterilen Victor de Aldama için ise 7 yıl hapis, 3 milyon 700 bin avro para cezası ve kamu görevinden men istiyor.

Bu arada hakkındaki tutuklama kararının "siyasi olduğunu" iddia eden Abalos, kendisinin halen milletvekili olduğunu ve yurt dışına kaçmak için sakladığı para olmadığını savundu.

İspanya siyasi tarihinde milletvekiliyken cezaevine gönderilen ilk siyasetçi olan Abalos, aynı zamanda cezaevine giren İspanya'daki 5. eski bakan oldu.

İspanya Meclisi, Abalos'un cezaevine gitmesinden dolayı meclisteki görev ve yetkilerinin askıya alınması sürecinin başlatıldığını duyurdu.

İspanya'da mevcut durumda koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) içinde geçmişte önemli üst düzey görevlerde bulunan ve 2018-2020 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Abalos, hakkında açılan soruşturmanın ardından bakanlıktan istifa etmiş, Şubat 2024'te parti üyeliği askıya alınmış ve bundan 16 ay sonra PSOE'den ihraç edilmişti.

Abalos, son bir kaç gündür Başbakan Pedro Sanchez ve PSOE'yi hedef alan, kamuoyunda bilinmeyen bazı sırları açıklamıştı.

Ana muhalefetteki merkez sağ görüşlü Halk Partisi, azınlık koalisyon hükümetinin istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
