Haberler

Gaziantep'te çiftçilerde gübreleme telaşı başladı

Gaziantep'te çiftçilerde gübreleme telaşı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yağış sonrası çiftçiler gübreleme çalışmalarına hız verdi. Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bölgenin metrekareye 82,5 kilogram yağış aldığını belirterek, bu durumun üreticiler için sevindirici olduğunu söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yağış sonrası çiftçiler gübreleme çalışmalarına hız verdi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süren kuraklığın ardından bölgenin metrekareye 82,5 kilogram yağış aldığını, bunun da üreticiler açısından umut verici olduğunu söyledi.

Yağışların ekili alanlara olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, Ağalarobası ve Ortaklı mahallelerinde çiftçileri ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026 yılının çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu miktardaki yağış bölgemiz için oldukça sevindirici. Ekili buğdaylarımız şu an çok iyi durumda. Ancak bazı tarlalarda toprak yapısı nedeniyle gübreleme işlemi traktörle değil, yevmiyeli işçiler aracılığıyla yapılacak gibi görünüyor. Umudumuz, bu yıl rekoltenin yüksek olması."

Erdoğan, İslahiye'de 130 bin dönüm alanda buğday, 20 bin dönüm alanda ise arpa ekimi yapıldığı, 2026 yılında rekoltede artış beklendiği sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Edirne'de nehirler yüzlerce dönüm tarım arazisini yuttu