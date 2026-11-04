İslahiye'de Kızılay Haftası'nda öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu

İslahiye'de Kızılay Haftası'nda öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kızılay Haftası kapsamında Türkbahçe İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler çam fidanı dikti, boyama yaptı ve patlamış mısır ikramıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kızılay Haftası kapsamında Türkbahçe İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
İslahiye Ramazan Yıldırım Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği etkinlikte, öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Çevre bilincini artırmak ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikiminin ardından boyama etkinliği yapıldı.
Çocuklara patlamış mısır ikram edilen programda, çeşitli eğlenceler de düzenlendi.
Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin hem doğayla buluşması hem de keyifli vakit geçirmesi sağlandı.