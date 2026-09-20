Haberler

İslahiye biberinde hasat 15 gün gecikmeli başladı, 44 bin ton rekolte bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslahiye biberinde hasat 15 gün gecikmeli başladı, 44 bin ton rekolte bekleniyor
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tescilli biber hasadı 15 gün gecikmeli başladı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 22 bin dekar alanda yaklaşık 44 bin ton rekolte beklediklerini, yaklaşık 8 bin mevsimlik işçinin hasattan geçimini sağladığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin önemli gelirlerinden olan tescilli İslahiye biberinde hasat sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bu yıl 22 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve yaklaşık 44 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Mevsimsel şartlar nedeniyle hasadın 15 gün gecikmeli başladığını belirten Erdoğan, rekoltenin düşük olmasına rağmen ürün kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yaklaşık 8 bin mevsimlik işçinin biber hasadından geçimini sağladığını kaydetti.

Hasadı yapılan biberler, ilçe merkezindeki yaklaşık 25 tesiste işlenerek toz ve pul bibere dönüştürülüyor.

Ürünler iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: AA
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu