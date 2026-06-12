Bilecik'teki fabrikalarda kadın istihdamını destekleyici eğitim düzenleniyor

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce ( İşkur ) "İşbaşı eğitim programı" kapsamında kadın istihdamının ağırlıklı olduğu fabrikalarda bilgilendirme eğitimi düzenleniyor.

İşkur'dan yapılan açıklamada, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım ve iş meslek danışmanları, Pazaryeri ilçesinde VIP araçların iç tasarımlarında kullanılan elektrikli ve motorlu koltuk mekanizmaları ile çeşitli koltuk aksamlarını üreten fabrikada, istihdam edilebilirliğin artırılması amacıyla "Mesleğin cinsiyeti yoktur" temasıyla işbaşı eğitim programı başlattığı bildirildi.

İmalat sektörünün önemli kuruluşlarından olan firmanın hem sektöre hem de bölge ekonomisine önemli katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, 50 kişilik istihdam kapasitesine sahip firmada çalışanların yüzde 31'ni kadın personelin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle imalat sektöründe geleneksel olarak erkek egemen olarak değerlendirilen iş kollarında kadın çalışanlara fırsat sunulması, fırsat eşitliği anlayışının iş hayatındaki başarılı yansımalarından biri olarak öne çıkmaktadır. İŞKUR olarak dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlarımızın istihdamına katkı sunmaya devam ediyor, 'Mesleğin cinsiyeti yoktur' anlayışının toplumsal düzeyde daha güçlü şekilde benimsenmesini destekliyoruz. Bu kapsamda, erkek işi olarak görülen mesleklerde dahi kadınlarımızın bilgi, beceri ve azimleriyle çalışma hayatının her alanında başarıyla yer alabileceğini göstermeyi hedefliyoruz."

Açıklamada, programla işe başlayacak personelin 3 aylık ve imalat sanayisinde çalışanların 6 aylık maaşının da kurum tarafından karşılanacağı, ayrıca eğitim programından yaralanacak olanların program sonunda istihdam edileceği bildirildi.