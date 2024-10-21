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İşkodra'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Düzenleniyor

İşkodra'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Düzenleniyor
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Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un İşkodra şehrinde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenliyor. Kurs, 9-15 yaş ve 16-60 yaş gruplarından toplam 30 kişi ile 15 Kasım'a kadar sürecek.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde geleneksel Türk okçuluğu kursu düzenliyor.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, basına yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı ile yaptıkları çalışmalar çerçevesinde okçuluk kursları düzenlediklerini söyledi.

Başkent Tiran'da da 1 Kasım itibarıyla okçuluk kursuna başlayacaklarını kaydeden Sakoğlu, "Uzun bir zamandan beri kurslar veriliyor. Bu yıl iki defa okçuluk kursları verildi. Halihazırda da zaten İşkodra'da okçuluk kursuna devam ediyoruz." dedi.

Yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Sakoğlu, konserler, sergiler, bilimsel konferanslar, sanat kursları düzenlediklerini belirtti.

Sakoğlu, bugüne kadar Tiran ve İşkodra'da 10 binin üzerinde kişiye Türkçe öğrettiklerini sözlerine ekledi.

İşkodra'da 1 Ekim'de başlayan geleneksel Türk okçuluğu kursu 15 Kasım'a kadar sürecek.

Kurs, 9-15 yaş ile 16-60 yaş grubunda 30 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

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