İskilip Vergi Dairesi Törenle Hizmete Açıldı
İskilip Kaymakamlığı'nda İskilip Malmüdürlüğü'nün kapatılmasının ardından yeni İskilip Vergi Dairesi hizmete girdi. Açılış törenine çeşitli resmi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
İskilip Vergi Dairesi törenle hizmete açıldı.
İskilip Kaymakamlığında uzun süre hizmet veren İskilip Malmüdürlüğü kapatılarak, yerine İskilip Vergi Dairesi açıldı.
Kaymakamlık binasında hizmet verecek İskilip Vergi Dairesi için açılış töreni düzenlendi.
Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü, İskilip Vergi Dairesi Müdürü İhsan Yaldız, Çorum SMMM Odası Başkanı Ceyhan Baran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Törende dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Açılışın ardından davetlilere İskilip dolması ikram edildi.