Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza

Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza
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Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiği gerekçesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.

ARITMA YAPMADAN DEŞARJ EDİLDİ

Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Vurun belediyelere hiç biri iş yapamasın,sizinde ne güzel insanlar olduğunuz çıksın ortaya. Bir insan milletine bu kadar ihanet etmez ya ahlak bira zahlak ya

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