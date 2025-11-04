Haberler

İSKİ'den Proje Onayı İddialarına Yanıt

Güncelleme:
İSKİ, bazı basın organlarında yer alan tesisat işlemlerinde proje onayı ve yetkinlik belgesi talep edilmediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, tüm işlemlerin 2560 sayılı Kanun doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı. Su kayıplarının da önemli ölçüde düşürüldüğü belirtildi.

(İSTANBUL) - Bazı basın yayın organlarında yer alan "İski tesisat işlemlerinde proje onayı ve yetkinlik belgesi talep etmiyor" iddialarına ilişkin açıklama yapan İski, su ve atık su bağlantılarının tamamının 2560 sayılı Kanun gereği onaylı projeler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), son günlerde bazı medya organlarında yer alan " İski'nin tesisat işlemlerinde yetkinlik belgesi ve proje onayı aramadığı" yönündeki iddialara yazılı açıklama ile yanıt verdi. İski, tüm iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

İski : Yapı ruhsatı, onaylı projeler olmadan düzenlenemez

İdarenin görev alanındaki tüm yapıların atık su ve içme suyu bağlantıları ile atık su çukuru projelerinin, 2560 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi gereğince onaylandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İdaremizin görev alanında kalan yapıların tamamının atık su, içme suyu bağlantısı ve atık su çukuru projeleri 2560 sayılı Kanun'un 18. maddesi gereğince onaylanmaktadır. İSKİ tarafından atık su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten onaylanmış projeler olmadan ilgili makamlar tarafından yapı ruhsatı düzenlenmemektedir"

Açıklamada, binaların inşaat ruhsatından iskan aşamasına kadar tüm süreçlerin mimari ve mekanik sıhhi tesisat projeleri kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

TSE standartları zorunluluğu ve saha denetimi

İSKİ, hazırlanan tesisat projelerinin hem mevzuata hem Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun hazırlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti:

"İlgili idareler, yapı kullanma izni işlemlerinde binalarda su ve atık su tesisatlarının projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemektedir."

Su kayıpları yüzde 22,34'ten yüzde 18,63'e düşürüldü

İSKİ ayrıca kayıp-kaçakla mücadelede uyguladıkları modern yöntemlere dikkat çekti:

  • Basınç yönetim sistemleri
  • Kesintisiz bakım sağlayan Hot-Tapping Stoople teknolojisi
  • Akıllı sayaç uygulamaları
  • İçme suyu hatlarında sürekli iyileştirme çalışmaları
İdarenin açıklamasında şu bilgi verildi:

"2019 yılında %22,34 olan su kayıp-kaçak oranı, alınan önlemler sayesinde %18,63'e indirilmiştir."

" İstanbul'un suyunu korumak için çalışmalar sürüyor"

İSKİ, yapılan yatırımlar ve teknolojik geliştirmeler sayesinde milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesinin önlendiğini belirterek şu ifadelerle açıklamayı sonlandırdı:

"İSKİ'nin yaptığı yatırımlar ve aldığı tedbirler sayesinde milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesini önleyerek İstanbul'un suyunu korumak için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
