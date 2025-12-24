İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi
İskenderun Teknik Üniversitesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, teknoloji ve inovasyon projelerini sergiledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinlik, üniversitenin spor salonunda düzenlendi.
Festivalde öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini sergiledi.
İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, AA muhabirine, gençlerin geliştirdiği fikirlerin çok değerli olduğunu kaydetti.???????
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel