Haberler

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde 'Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, teknoloji ve inovasyon projelerini sergiledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinlik, üniversitenin spor salonunda düzenlendi.

Festivalde öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini sergiledi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, AA muhabirine, gençlerin geliştirdiği fikirlerin çok değerli olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Babasını ve yengesini vurup kendini eve kilitledi
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya