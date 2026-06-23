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Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ayakkabı tamir atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 iş yeri zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında 10 iş yerinde hasar oluştu.

Savaş Mahallesi'ndeki bir ayakkabı tamir atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede atölyenin bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 iş yeri zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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