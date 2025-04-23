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İskenderun'da Vinç, Tekne Üzerine Devrildi; Yaralanan Yok

İskenderun'da Vinç, Tekne Üzerine Devrildi; Yaralanan Yok
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında bakım için çekilen bir tekneye ait vinç, diğer teknelerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 tekne hasar gördü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında bakım için denizden tekne çıkartan vinç, teknelerin üzerine devrildi. 2 teknenin hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

Av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçılar teknelerini bakıma almak için tek tek denizden karaya çıkartmaya başladı. İskenderun Balıkçı Barınağı'nda bir tekneyi bakım için karaya çıkartmak için vinç getirildi. Tekneyi sudan çıkartırken vinç diğer teknelerin üzerine devrildi. Başka bir vinç ile, devrilen vinç kaldırıldı, hasar gören 2 tekne de karaya çıkartıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada vinç ve teknelerde maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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