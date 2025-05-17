İskenderun'da Oto Yıkama ve Otoparklara Denetim

İskenderun'da Oto Yıkama ve Otoparklara Denetim
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto yıkama ve otoparklarda yapılan denetimlerde, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi ve eksiklikler ile kaçak su ve elektrik kullanımı tespit edilenlere işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto yıkama ve otoparklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, belgelerinde çeşitli eksiklikler ile kaçak su ve elektrik kullanıldığı tespit edilen iş yerlerine işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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