Haberler

Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde banka hesabını kiralayan A.D. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde A.D.'nin hesabına toplamda 3 milyon 400 bin lira biriktirildiği ve bu paranın bir kısmının dolandırıcılıkla elde edildiği belirlendi. A.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde banka hesabını kiralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka hesabını kullandıran A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İkameti tespit edilen şüpheli operasyonla yakaladı.

Yapılan incelemede, farklı hesaplardan A.D'nin hesabına 1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon lira yatırıldığı tespit edildi.

Hesaptaki 1 milyon 400 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, 2 milyon liranın da A.D. tarafından döviz ve altına çevrildiğini saptadı.

Ekipler, 2 milyon liranın Mersin'de dolandırılan 88 yaşındaki M.Y'ye ait olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak