İskenderun'da aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aranan şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç. ile hırsızlık suçundan aranan Ö.S.K'nin adreslerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla T.Ç. ve Ö.S.K'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından T.Ç. cezaevine gönderildi, Ö.S.K. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.