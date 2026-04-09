İskenderun ilçesinde araç kiralama firmaları denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde, 8 araç kiralama firmasında ruhsat eksiklikleri ve takip cihazı kullanmama gibi ihlaller tespit edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 firmada denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.
Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak