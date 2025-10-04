Haberler

İskenderun'da Araç Kiralama Firmalarına Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ilçe genelinde kiralık araç firmalarına yönelik denetim yapıldı. 30 iş yeri kontrol edilirken, 4 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi ve kayıt dışı araç kiralayan 2 firmanın ceza aldığı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kiralık araç firmalarına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, 30 iş yerinin denetledi, 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Uygulamada 4 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Denetimde ayrıca kayıt dışı olarak araç kiraladığı belirlenen 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
