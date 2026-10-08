Işıkhan, göz hastalıklarına bu yıl ilk 6 ayda 14,5 milyar lira harcandığını açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ilk 6 ayında göz hastaklıklarıyla ilgili 14,5 milyar liradan fazla sağlık harcamasını Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşıladıklarını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından Dünya Görme Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, göz hastalıklarına yönelik muayene, tetkik, tedavi, cerrahi ve ilaç süreçlerinde vatandaşları desteklediklerini belirten Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla bu yılın ilk 6 ayında 14,5 milyar liradan fazla sağlık harcamasını karşıladık. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ve toplumumuzun sağlığı için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA