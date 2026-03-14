ABD-İsrail'in İsfahan'da sanayi bölgesine saldırısında 15'ten fazla kişi öldü

ABD ve İsrail'in İsfahan'daki sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ABD ve İsrail, İsfahan'daki Jey Sanayi Bölgesi'ne saldırı düzenledi.

Füzeyle yapılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda ısıtma ve soğutma ekipmanları üreten bir fabrikanın hedef alındığı ve saldırı sırasında fabrikada çok sayıda işçinin çalıştığı ifade edildi.