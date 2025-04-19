İşe Alım Testinde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Olay, dün 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı. Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşeli'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Neşeli, bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel