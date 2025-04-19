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İşe Alım Testinde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

İşe Alım Testinde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Nevşehir İl Özel İdaresi'nde işe alım için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında kalp krizi geçiren 19 yaşındaki İhsan Neşeli, hastanede hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR İl Özel İdaresi bünyesinde işe alınacaklar için yapılan fiziki yeterlilik testi sırasında beklerken kalp krizi geçiren İhsan Neşeli (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı. Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşeli'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Neşeli, bu sabah hayatını kaybetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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