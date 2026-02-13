Haberler

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Kök seçildi

Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda İsak Kök, 97 oy alarak başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Osman Aydın ve diğer aday Resul Çelebi de yarıştı. Yeni yönetim kurulu ise altı üyeden oluştu.

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına İsak Kök getirildi.

Salıpazarı ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Osman Aydın ile İsak Kök ve Resul Çelebi adaylığını koydu.

Mevcut 289 üyeden 264'ünün katıldığı genel kurulda 97 oy alan İsak Kök, başkanlığa seçildi. Çelebi'nin 91, Aydın'ın 75 oy aldığı genel kurulda 1 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Barış Şensoy, Şükrü Doğan, Mustafa Akgül, Tarık Su, Adem Semiz ve Hüseyin Kaya'dan oluştu.

Kök, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde odayı daha iyi yerlere getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
