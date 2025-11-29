Haberler

İş İnsanı Murat Ekinci, Silahlı Saldırıya Uğradı: Can Güvenliğimi İstiyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de akaryakıt istasyonu sahibi Murat Ekinci, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası can güvenliği talep etti. Daha önceki saldırılara da maruz kalan Ekinci, devletin yardımını istedi.

İZMİR'de, iş insanı Murat Ekinci (54) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok. Devletimden yardım talep ediyorum. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı" dedi.

Menemen ilçesinde akaryakıt istasyonu ve oto galeri işleten Murat Ekinci, 2 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında, işe gitmek üzere 5019 Sokak'taki evinin önünde otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Evli, 3 çocuk babası Ekinci, sağ bacağı ve karnından yaralandı. Ekinci, çevredekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edilen olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, kapüşonlu ve maskeli 1 kişinin aracına binen iş insanı Murat Ekinci'nin sol camına hedef gözetip ateş ettiği, ardından koşarak ayrıldığı, saniyeler sonra bir otomobille yanından geçerken bir kez daha ateş etmesi yer alıyor.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Jandarma ekipleri, saldırıda kullanılan araca sahte plaka takıldığını ve kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiraladıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı asıl gerçekleştiren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Ekinci, yaşadıklarını anlatarak, "Saldırgan başıma doğru hedef almıştı. Hemen otomobilin içine doğru kendimi attım. Mermiler, karnıma ve bacağıma isabet etti. Sonra tekrar 7-8 el ateş ettiler. Komşumun ve benim aracım isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördü. Can güvenliğim yok. Devletimden ve Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum. Bana sahip çıksınlar" dedi.

Şüphelilerin henüz yakalanamadığını belirten Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. Mağdurum. Devletime, adalete güveniyorum. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine daha önce 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı. Zor durumdayım, çocuklarımın can güvenliği yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.