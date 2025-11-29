İş İnsanı Murat Ekinci, Silahlı Saldırıya Uğradı: Can Güvenliğimi İstiyorum

İZMİR'de, iş insanı Murat Ekinci (54) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok. Devletimden yardım talep ediyorum. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı" dedi.

Menemen ilçesinde akaryakıt istasyonu ve oto galeri işleten Murat Ekinci, 2 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında, işe gitmek üzere 5019 Sokak'taki evinin önünde otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Evli, 3 çocuk babası Ekinci, sağ bacağı ve karnından yaralandı. Ekinci, çevredekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edilen olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, kapüşonlu ve maskeli 1 kişinin aracına binen iş insanı Murat Ekinci'nin sol camına hedef gözetip ateş ettiği, ardından koşarak ayrıldığı, saniyeler sonra bir otomobille yanından geçerken bir kez daha ateş etmesi yer alıyor.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Jandarma ekipleri, saldırıda kullanılan araca sahte plaka takıldığını ve kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiraladıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı asıl gerçekleştiren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Ekinci, yaşadıklarını anlatarak, "Saldırgan başıma doğru hedef almıştı. Hemen otomobilin içine doğru kendimi attım. Mermiler, karnıma ve bacağıma isabet etti. Sonra tekrar 7-8 el ateş ettiler. Komşumun ve benim aracım isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördü. Can güvenliğim yok. Devletimden ve Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum. Bana sahip çıksınlar" dedi.

Şüphelilerin henüz yakalanamadığını belirten Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. Mağdurum. Devletime, adalete güveniyorum. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine daha önce 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı. Zor durumdayım, çocuklarımın can güvenliği yok" diye konuştu.