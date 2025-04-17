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İş Dünyası Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi

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Global İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'İş Dünyası Başarı Ödülleri' töreninde, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin 'Çınar Devlet Adamı Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller çeşitli kategorilerde iş dünyasının önde gelen isimlerine verildi.

(ANKARA) - Global İş İnsanları Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "İş Dünyası Başarı Ödülleri", törenle sahiplerine verildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çınar Devlet Adamı Ödülü"ne değer görüldü.

Global İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İş Dünyası Başarı Ödülleri" ile iş, siyaset ve basının önde gelen isimleri bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı'nın (TÜSİAV) destekleri ile yapılan ödül töreni, ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Törene yaşayan en yaşlı devlete adamı sıfatıyla Ali Nail Erdem, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de katıldı. Törende Çetin'e "Çınar Devlet Adamı" ödülü verildi.

Törende ödül alan isimler şöyle:

Yılın Yerli ve Milli Markası Ödülü: Niyazı Ercan – Beypazarı Dogˆal Maden Suyu

Global Pazarlama Stratejisi Ödülü: Yalc¸ın Karslıogˆlu – Interpen

Yılın En Bas¸arılı Yas¸am Dergisi: Beril C¸avus¸ogˆlu – Mag Medya

Yılın En Bas¸arılı I·nsan Kaynakları Firması Ödülü: Bu¨lent Pirler – Laborlab

En Bas¸arılı Yeni Nesil Kooperatif Sistemi: Vedat Aras – Arissa I·ns¸aat

Yılın En Bas¸arılı Yurt Dıs¸ı Egˆitim Danıs¸manlık Firması: C¸agˆla U¨nal – C&T Global

Yılın En I·yi C¸ıkıs¸ Yapan I·ns¸aat Firması: I·rfan C¸akır – Aza Group

Yılın En Bas¸arılı Genc¸ Profesyonel Yo¨neticisi: Mustafa Atac¸ – Kolen Enerji

Yılın Global Lu¨ks Mobilya Markası: Alptugˆ O¨ztopc¸u – Esperanto Furniture 14.

Yılın En Bas¸arılı Giris¸imci I·s¸ Kadını: S¸ule Dayangac¸ – Maia – Me

Yılın En Bas¸arılı Sanayici I·s¸ Kadını: Belma Yılmazyigˆit – Prefi

Yılın En I·yi Endu¨striyel Reklam U¨ru¨nleri U¨retici Markası: Hayati O¨zbek – Emek Rozet

C¸ınar Devlet Adamı O¨du¨lu¨: Hikmet C¸etin

Yılın Uluslararası Tatlı Markası: Sedat Hacıismailogˆlu – Hacıismailogˆlu Baklavaları

Tu¨rk I·s¸ Du¨nyasının Hamisi O¨du¨lu¨: Ali Cos¸kun

Yılın En Bas¸arılı Haber Portalı: Adem S¸ahin – Timetu¨rk

Yılın En Bas¸arılı Proje Yo¨netim Firması: Nesim Hayfavi – E-Bonh Mu¨hendislik

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Kaynak: ANKA / Güncel
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