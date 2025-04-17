İş Dünyası Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi

(ANKARA) - Global İş İnsanları Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "İş Dünyası Başarı Ödülleri", törenle sahiplerine verildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çınar Devlet Adamı Ödülü"ne değer görüldü.

Global İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İş Dünyası Başarı Ödülleri" ile iş, siyaset ve basının önde gelen isimleri bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı'nın (TÜSİAV) destekleri ile yapılan ödül töreni, ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Törene yaşayan en yaşlı devlete adamı sıfatıyla Ali Nail Erdem, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de katıldı. Törende Çetin'e "Çınar Devlet Adamı" ödülü verildi.

Törende ödül alan isimler şöyle: