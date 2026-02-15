Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Yılmaz mazbatasını aldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen İrfan Yılmaz'a mazbatası verildi.

Odanın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden göreve seçilen Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Yılmaz, seçimi esnaf ve sanatkarların gönül desteğiyle kazandıklarını ifade ederek, "Nallıhan'ımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın daima yanında ve hizmette olmaya devam edeceğiz." dedi.