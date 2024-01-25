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İran Ordusu, Yerli Üretim Droneları Teslim Aldı

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İran ordusu, yerli olarak geliştirilen çok sayıda keşif ve muharebe droneunu teslim aldı. Teslim edilen droneların özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Ocak 2024

1. Droneların çeşitli görüntüleri

İran ordusu, yerli olarak geliştirilen çok sayıda keşif ve muharebe droneunu Salı günü düzenlenen bir törenle teslim aldı.

Ordunun halkla ilişkiler internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani de törene katıldı.

Açıklamada, teslim edilen insansız hava araçları (İHA) arasında çok amaçlı Ebabil-4 ve Ebabil-5, Araş, Baver ve Kerrar jet motorlu hedef dronelarının da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Ebabil-4 ve Ebabil-5 İHA'larının farklı keşif ve gözetleme, devriye, elektronik harp, veri toplama ve hava muharebe görevlerini yerine getirebileceği; Araş ve Baver dronelarının ise uzun menzilli ve nokta atışı isabetle intihar operasyonlarında kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre Kerrar droneları da çeşitli muharebe ve izleme görevlerinde kullanılabilecek.

Ordu, yeni İHA'ların kendini koruma ve elektronik harple mücadele cihazlarının yanı sıra yerli üretim çoklu navigasyon sistemleri ve akıllı hassas güdümlü silahlarla donatıldığını bildirdi.

Törende konuşma yapan Savunma Bakanı, droneların teslim edilmesiyle ordunun muharebe kabiliyetlerinin iyileşeceğini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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