İran'ın Ticaret Açığı, Yaptırım ve Çatışmalara Rağmen Azaldı

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın ticaret açığı, İran takvimine göre bu yılın ilk 10 ayında 6 milyar ABD doları azaldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Gümrük İdaresi'nin verilerine dayandırdığı pazar günkü haberine göre, 21 Mart 2025-20 Ocak 2026 döneminde İran'ın ticaret dengesi 4 milyar dolar açık verdi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu açık 10 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu iyileşmenin, İsrail ile 12 gün süren savaş, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden uygulanması ve daha sıkı tek taraflı ambargolara rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti.

Petrol dışı ihracat, geçen yıla göre hacim olarak artarken değer olarak düştü. Hacim olarak yüzde 1,33 artarak 130,03 milyon ton, değer olarak ise yüzde 6,3 düşerek 45,01 milyar dolar oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 128,19 milyon ton ile 48,04 milyar dolar değerinde gerçekleşmişti.

İthalat hacmi de yüzde 4,6 artışla 33,17 milyon tona ulaşırken, ithalat değeri ise yüzde 15,55 düşüşle 49,1 milyar dolara geriledi.