İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Hürmüz'de "haklarının belirlendiği ve meselenin kapandığı" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı üzerindeki hakların belirlendiğini ve meselenin kapandığını açıkladı. Arif, İran'ın bölgedeki stratejik rolüne vurgu yaparak, yeni bir aşamaya girdiklerini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki "haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını" söyledi.

İran hükümetinin internet sitesine göre Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, "İran İslam Cumhuriyeti ramazan savaşından sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının (kendileri açısından) "belirlendiğini ve meselenin kapandığını" kaydetti.

Savaştan sonra İran'ın, "bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç" olarak kabul edildiğini savunan Arif, "Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
