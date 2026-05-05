İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi yayımladı

Güncelleme:
İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere e-posta adresi bildirerek geçiş izinlerini bu şekilde düzenleyeceğini açıkladı. Yeni mekanizma ile geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapılacak.

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi bildirerek, bu adres üzerinden geçiş işlemlerini yapmalarını istedi.

İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine yönelik mekanizmaya ilişkin açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Boğazdan geçmek isteyen gemilerin "info@PGSA.ir" adresinden bir e-posta alarak Hürmüz Boğazı geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabilecekleri kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili uyarı mesajı yayımlamış ve İran tarafından ilan edilen koridorun dışındaki güzergahları kullanan gemilere müdahale edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
