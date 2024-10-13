İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

İran Hemşehri gazetesinin haberine göre, son iki haftada Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlendi. Bu 4 eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılan kişilerden 48'i öldü, bir kısmı da görme yetisini tamamen kaybetti.

SAHTE İÇKİ ÜRETİP SATAN KİŞİLER TUTUKLANDI

Buna göre, Mazenderan'da 21, Gilan'da 15, Hemedan'da 11 ve Zencan'da 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Sahte içki üretip satan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.