İran'da internet ve iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılacak

İran'da ekonomik sorunlara karşı süren protestoların ardından güvenlik sorunlarının kontrol altına alınmasından dolayı internet ve iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İlk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri aktif edildi.

İran'da ekonomik sorunlara karşı başlatılan protestolar devam ederken 8 Ocak'ta meydana gelen şiddet olayları sonrasında erişime engellenen internet ve iletişim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, son dönemde yaşanan "güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin kilit isimlerinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının" ardından iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, "internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların iç bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını, bunun da olayların kontrol altına alınmasında ve terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını" ifade etti.

İlgili kurumların, iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı olarak aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasını öngören plan kapsamında, ilk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri yeniden aktif edildi. İkinci aşamada ulusal internet ağına ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacağı, üçüncü aşamada ise uluslararası internet erişiminin yeniden aktif hale getirileceği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Eita" ve "Bale" gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra yeniden sağlandı.

