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İran'da dolar 240 bin tümene çıkarak serbest piyasada tarihi zirveyi gördü

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İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru 240 bin tümene yükselerek rekor kırdı. Ulusal para tümen dolar karşısında tarihi dibi görürken yıllık enflasyonun yüzde 61,4'e çıktığı dönemde gıda fiyatları yıllık yüzde 128,1 arttı.

İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru, tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 240 bin tümen sınırını gördü.

Ülkede serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 240 bin tümene yükseldi.

Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da yıllık enflasyonun yüzde 61,4'e çıktığı dönemde gerçekleşti.

Resmi verilere göre, ülkede gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.

Kaynak: AA
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