Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşın devam etmesine katılmıyorum"

Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız." dedi.

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan, üniversite rektörleriyle yaptığı bir toplantıda konuştu.

ABD ile süren savaşa işaret eden Pezeşkiyan, "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız. Direnci artırmak için bizi farklı bir durumda düşmanla müzakere etmeye zorlamayan bir yol izlemeliyiz ve üniversite de bu yolda hükümete yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca ekonomik müdahalelerin toplumun koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğini, aksi takdirde iyileştirici değil zararlı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun sorunlarını çözmek için Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız. Protestolara katılmak yerine sorunların çözümüne katılmalarını sağlamalıyız. Cumhurbaşkanı olarak kimseyle siyasi bir ilişkim yok. Ülkenin sorunlarını çözmemize yardımcı olan herkesi ve her türlü siyasi görüşü kabul edeceğim."

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu

İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan isimler

Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İki kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardılar

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Allah kimseyi...

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar