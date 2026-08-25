Pezeşkiyan: Düşmanlar İran'ı Kaosa Sürüklemeyi Hedefliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "düşmanlarının askeri yollarla İran halkını teslim alamayacaklarını veya yenilgiye uğratamayacaklarını" anladıklarını, bu nedenle toplumsal sorunlar ve ekonomik hoşnutsuzluklar oluşturmaya odaklandıklarını söyledi.

İran haber ajansı ISNA'nın haberine göre Pezeşkiyan, İran'ın "başarı elde etmiş gençleri ve çocuklarıyla" yaptığı görüşmede, düşmanlarının ülkesine karşı bölünme ve ayrılık çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

Savaşların artık nitelik değiştirdiğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Düşmanlar askeri yollarla İran halkını teslim alamayacaklarını veya yenilgiye uğratamayacaklarını anladılar. Bu nedenle toplumsal sorunlar ve ekonomik hoşnutsuzluklar oluşturmaya odaklandılar ve bu yolla İran'ı kaosa sürüklemeyi amaçladılar." dedi.

Ekonomik baskının ABD'nin ve düşmanlarının İran'ı teslim olmaya zorlamak için kullandığı stratejilerden biri olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ülke yönetiminin önceliğinin birlik ve bütünlüğü korumak olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ile imzalanan mutabakatın korku veya teslimiyet nedeniyle değil, "mantık ve bilinç" temelinde gerçekleştirildiğini savundu. Bazı kişilerin gelişmeleri dışarıdan izleyerek yanlış bilgiler ortaya attığını ifade eden Pezeşkiyan, mutabakatın ortak akıl ve ülkenin üst düzey makamları arasındaki istişare sonucunda kabul edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA