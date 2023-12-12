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Irak'ta Türk şirketi ile finansman anlaşması imzalandı

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Irak'ta, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Tiryaki Holding arasında 'soya fasulyesi işleme tesisi kurulması' için finansman anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türk yatırımcılarının Irak'a taşınmaya hazır olduğunu belirtti.

Irak'ta, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Tiryaki Holding arasında "soya fasulyesi işleme tesisi kurulması" için finansman anlaşması imzalandı.

Başkent Bağdat'taki "Yeşil Bölge"de Tiryaki Holding ve IFC arasında yapılan anlaşma törenine, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve Irak Başbakanlık Müsteşarı Muhammed Neccar ile kurum yetkilileri katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bunun giderek önem kazanan bir ayağı daha oluşuyor o da yatırım. Türk yatırımcıları, Türkiye'de edindikleri tecrübeleri Irak'a taşımaya hazır." dedi.

Tiryaki Holding'in Dünya Bankası finansmanıyla gıda alanında soya tohumu işleme tesisi yatırımı yaptığını aktaran Güney, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ekonomiyi çeşitlendirme vizyonu olduğunu ve bunu takdir ettiklerini dile getirdi.

"Irak, bizim için stratejik önemde bir ülkede"

Tarımsal alanda yatırım yapan Türk şirketlerin sayısının artacağını ifade eden Büyükelçi Güney, şöyle devam etti:

"Irak'ın istikrarı ve geleceğine önem veriyoruz. Irak, bizim için stratejik önemde bir ülkede. Dünya Bankası IFC ve Tiryaki Holding arasında anlaşmayı gayet önemli buluyoruz. Irak Başbakanlığının da bu konudaki desteği kritik değer taşıyor. Türk sanayicileri Irak'a yatırıma hazır yeter ki önleri açılsın ve kolaylıklar sağlansın."

Tiryaki Holding CEO'su Süleyman Tiryakioğlu da Irak'ta 10 yıldan beri ticaret yaptıklarını aktararak, "3 yıl önce de yatırım kararı aldık çünkü Irak'ın gelişiminden çok umutluyduk ve memnunduk. Irak'a güneyden girip daha verimli bir yatırım kararı aldık. Bu yatırım, 100 milyon doların üzerinde bir yatırım ve Irak'taki en büyük gıda ve yem tedarik zinciri yatırımı oldu. Bununla beraber Irak'ın yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı hedefliyoruz. IFC ile yaptığımız anlaşma da bu yatırım kapsamında uzun vadeli 112 milyon dolarlık kredi sağlamak." diye konuştu.

"Irak'ta uluslararası fonla Türk yatırımlarını görmek memnuniyet verici"

Irak Başbakanlık Müsteşarı Muhammed Neccar ise yapılan anlaşmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, iki taraf arasında bir ilktir ve daha çok anlaşmalara vesile olacak. Türk şirketleri Irak'taki yatırım fırsatlarının önemli bir bölümü değerlendirmeye başladı. Irak olarak Türkiye ile ilişkilerimizin her zaman daha geniş ölçekli ve güçlü olması için çabalıyoruz. Bu da iki ülke arasındaki ortak ticari hacmi dengeler. Irak'ta uluslararası fonla Türk yatırımlarını görmek memnuniyet verici."

Kaynak: AA / Güncel

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