Irak Başbakanı Sudani yeni Cumhurbaşkanı Ahmedi'yi ilk kez makamında ziyaret ederek görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya gelerek ülkenin genel durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda anayasal sürecin tamamlanması ve ekonomik kalkınma konuları ön plana çıktı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede Sudani, Amedi'yi cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Toplantıda ülkedeki genel durum ele alınırken, cumhurbaşkanının seçilmesine katkı sağlayan siyasi güçlerin çabaları takdir edildi.

Taraflar, anayasal sürecin kalan aşamalarının tamamlanmasının ve tüm Iraklıların beklentilerini karşılayacak ulusal bir hükümetin kurulmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, vatandaşların çıkarlarının korunması, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma ile imar sürecinin hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

Bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve krizlerin çözümünde diyalog yolunun benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi