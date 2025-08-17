İpsala'ya 10 Milyonluk Kapalı Halı Saha

İpsala ilçesine yapılacak kapalı halı saha projesinin protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Kerman, projenin 10 milyonluk bir yatırım olduğunu açıkladı.

İpsala ilçesine kapalı halı saha yapılacak.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığını da ziyaret eden Kerman, ilçeye yapılması planlanan Kapalı Halı Saha Projesi'nin protokolünü imzaladı.

Kerman, ilçeye 10 milyonluk büyük bir yatırımın kazandırıldığını söyledi.

Modern tesisler yapmaya devam ettiklerini belirten Kerman, "Yeni projemiz en kısa zamanda tamamlanacak. Bu önemli projeye katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Edirne Valimiz Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba ve İpsala Kaymakamımız Ömer Sevgili'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ?

