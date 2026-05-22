İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda inceleme gerçekleştirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Ziyarette hayvan refahı, su kalitesi ve sürdürülebilir üretim konuları ele alındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, devam eden üretim sezonu kapsamında inceleme ve uygulama ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarete, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile teknik personel katıldı.

İncelemelerde, üretim istasyonunda yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hayvan refahı ve sağlığı standartları, zararlı yabani hayvanlarla mücadele yöntemleri ile su kalite parametrelerinin takibi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Yetkililer, su ürünleri üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla teknik takip ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
