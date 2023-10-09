İpsala Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Makedonya uyruklu D.P'nin kullandığı tırı sınır kapısında durdurdu.
Risk kriterleri kapsamında tır x-ray taramasına sevk edildi.
Yoğunluk tespit edilen tırda arama yapıldı.
Aramada tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenmiş Filistin ve Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tır sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel