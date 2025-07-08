İpsala Gümrük Kapısı'nda Yeni Düzenleme: Bekleme Süreleri Azalacak

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, sınır kapısında yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu.

Oluşturulan 4 peron sayesinde, özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde artan yoğunlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmete alınan peronlarla, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.