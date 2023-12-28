İpsala'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
İpsala ilçesinde yapılan operasyonda, evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
İpsala ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Daha sonra şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.