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İpsala'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İpsala ilçesinde yapılan operasyonda, evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

İpsala ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Daha sonra şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yenikarpuzlu İpsala Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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