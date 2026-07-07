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İpsala'da mavi yemiş hasat ediliyor

İpsala'da mavi yemiş hasat ediliyor
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İpsala ilçesinde mavi yemiş hasadı yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını inceledi ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yaygınlaştığını belirtti.

İpsala ilçesinde mavi yemiş hasatı yapılıyor.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumdere köyünde gerçekleştirilen hasat çalışmaları ekiplerin katılımıyla incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile kurum personeli, üretici Ahmet Tarık Pamukçu'ya ait bahçeyi ziyaret ederek hasat çalışmalarını takip etti.

Ünlüsoy ve beraberindekiler üretim süreci hakkında bilgi alırken yetiştiricilik uygulamaları ve verimlilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra katma değeri yüksek alternatif ürünlerin de yaygınlaşmaya başladığını belirten Ünlüsoy, mavi yemiş üretiminin her geçen yıl daha fazla üreticinin ilgisini çektiğini kaydetti.

Modern tarım teknikleriyle yetiştirilen ürünün, hem pazar değeri hem de üreticiye sağladığı ekonomik avantaj nedeniyle önemli bir alternatif oluşturduğu ifade eden Ünlüsoy, "İklim değişikliğine uyum sağlayabilecek üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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