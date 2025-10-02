Haberler

İpsala'da Çeltik Hasadı Bereketli Geçiyor

Yenikarpuzlu beldesinde çeltik üreticileri, yerli tohum kullanarak yüksek ve kaliteli ürünler elde ettiklerini belirtti. Üreticiler, bu yıl verimin memnun edici olduğunu ve fiyatların artmasını beklediklerini ifade ettiler.

İpsala ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

Yenikarpuzlu beldesinde çeltik üreticileri yerli tohumla yüksek ve kaliteli ürün aldıklarını belirtti.

Üreticilerden Kemal Gergin, AA muhabirine, bu yıl verimin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Gergin,"İri tanede baldo pirinç fiyatları 40-42 lira civarında, orta tanede de 28-30 lira civarında seyrediyor. Verim yönünden güzel bir sezon yaşadık, randıman iyi. Fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz, artacağına da inanıyoruz. Üretimde yerli tohum tercih ettik, yüksek verim elde ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
