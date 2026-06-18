İpsala Gümrük Kapısı'nda 3 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon yapıldığını açıkladı. Buna göre, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

Açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya sevk edildiği belirtildi.

Arama hangarında gerçekleştirilen kontrollerde, 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA