İpsala Belediyesi Yeni Hasta Nakil Aracını Hizmete Sunduyor
İpsala Belediyesi, sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir hasta nakil aracını hizmete aldı. Kaymakam Ömer Sevgili, bu aracın vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.
İpsala Belediyesi'nin araç filosuna yeni bir hasta nakil aracı kazandırıldı.
Hasta nakil aracı düzenlenen törenle hizmete girdi.
Kaymakam Ömer Sevgili, törende hizmete giren araçla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha kolaylaşacağını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
TÜ öğrencisi Erim'in başarısı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi İzel Erim, 4. Uluslararası Amasra Şehir Festivali kapsamında düzenlenen Ju-Jitsu Kontak müsabakalarında altın kemer kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen organizasyona 10 ülkeden 36 sporcu katıldı.
Rakiplerini yenerek finale çıkan Erim, müsabakayı kazanarak altın kemerin sahibi oldu.