İpsala Belediyesi Yeni Hasta Nakil Aracını Hizmete Sunduyor

Güncelleme:
İpsala Belediyesi, sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir hasta nakil aracını hizmete aldı. Kaymakam Ömer Sevgili, bu aracın vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

İpsala Belediyesi'nin araç filosuna yeni bir hasta nakil aracı kazandırıldı.

Hasta nakil aracı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kaymakam Ömer Sevgili, törende hizmete giren araçla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha kolaylaşacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

