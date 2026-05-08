İpsala'da çeltik ekim sezonu başladı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yeni çeltik üretim sezonu dolayısıyla üreticilerle bir araya geldi. Kerman, bereketli topraklarda çalışan çiftçilere hayırlı kazançlar diledi.

Kerman, Kaymakam Ömer Sevgili ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ile birlikte çeltik üreticisi Hasan Yavaş'ın ekim alanını ziyaret etti.

Üreticilerle sohbet eden heyet, çeltik ekim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kerman, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bereketli topraklarda emek veren çiftçilere kolaylıklar dilediğini belirtti.

Yeni üretim sezonunun hayırlı olmasını temenni eden Kerman, "Yeni çeltik üretim sezonunun ilçemize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan bol ürün, bereketli hasat ve hayırlı kazançlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
