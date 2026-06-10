Haberler

Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik

Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı kapsamında mayıs ayında 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını duyurdu. Ödemeler çiftlik faaliyetleri, tarımsal yatırımlar ve kırsal kalkınma projelerine aktarıldı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı kapsamında mayıs ayında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsala yatırım, üretime tam destek. IPARD 3 Programı kapsamında, kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayıs ayında toplam 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik. Kırsalı yerinde kalkındırıyor, 'Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödemeler kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 24 milyon 815 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 17 milyon 449 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor