BM Uluslararası Göç Örgütü bu yıl 32 ülkede 22,7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl 32 ülkede ihtiyaç sahibi 22,7 milyon kişiye ulaşmayı planladığını duyurdu. Kuruluş, insani ihtiyaçların artmasına karşılık olarak hayat kurtarıcı yardımlar ve direnç artırıcı müdahalelerle krizdeki insanlara destek sağlamayı hedefliyor.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, küresel insani ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir süreç yaşandığı kaydedildi.

Kuruluşun 2026 Kriz Müdahale Planları kapsamında 32 ülkede 22,7 milyon kişiye ulaşmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu yıl düzensiz göçmen, ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve ev sahibi topluluklara hayat kurtarıcı yardım ve direnç artırıcı müdahalelerle ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bu yardımların yapılması için 2,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, "Beklemeye zaman yok. 2026 Kriz Müdahale Planlarımız, hayatları kriz nedeniyle altüst olmuş insanlara odaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

