İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras, Muğla'da turizmin çeşitlendirilmesi ve niteliğinin artırılması, kentler arası işbirliklerinin geliştirilmesi, tarım ve ticaret alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgeye gelen İngiliz ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Muğla'nın uluslararası ilişkilerini güçlendirecek, kentin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyeline katkı sunacak ortak çalışmaları ve işbirliklerini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Aras, Muğla'ya en çok yabancı ziyaretçinin de İngiltere'den geldiğini ifade etti.

Morris ise Aras'a teşekkür ederek Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleriyle İngiltere'den çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Ziyarette Morris'e Konsolos Neale Jones ve Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ile beraberindeki heyet eşlik etti.